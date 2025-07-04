Импорт из России в США достиг рекорда: взрывной рост торговли

Согласно информации американского Бюро переписи населения, торговый оборот между Соединенными Штатами и Россией демонстрирует тенденцию к увеличению после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Импорт российской продукции в США достиг пиковых значений с марта 2023 года.
В мае текущего года США закупили у России товаров на сумму 539,6 миллиона долларов, что демонстрирует прирост в 9,6% по сравнению с апрельскими показателями, когда импорт оценивался в 492,1 миллиона долларов. Данный показатель является наивысшим с марта 2023 года, когда объем поставок российских товаров в США достиг 562 миллионов долларов.
Экспорт американской продукции в Россию также претерпел увеличение, показав рост почти на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и достигнув отметки в 51,4 миллиона долларов. Это самый значительный объем экспорта с октября прошлого года.
После инаугурации Трампа в январе наблюдается активизация торговли между двумя государствами. Импорт из России вырос со 196 миллионов долларов в январе до почти 340 миллионов в феврале и 523 миллионов в марте. Американский экспорт также увеличился с 35 миллионов долларов в январе до примерно 50 миллионов долларов в каждом месяце, за исключением апреля, согласно "Прайм".
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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