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Праздники и отпускные: какой месяц станет самым выгодным в 2026 году?

Как правильно использовать праздники для максимизации отпускных в 2026?
1:27
Экономика

Специалисты известного сервиса по покупке билетов рассказали, что в следующем году самыми дорогими месяцами для отпуска окажутся январь, февраль и май, а наиболее выгодным для отдыха будет июль.

Календарь
Фото: pxhere.com is licensed under CC0
Календарь

Эти выводы связаны с количеством рабочих дней в каждом месяце и их влиянием на размер отпускных выплат.

Минтруд недавно опубликовал проект календаря праздничных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Кроме того, в году запланировано пять длинных выходных в феврале, марте, мае и июне, а также дополнительный выходной 4 ноября.

Работники могут выбирать между двумя стратегиями: либо взять отпуск в наиболее выгодный месяц, чтобы получить больше отпускных, захватив праздничные дни, либо отдыхать дольше, используя дни между праздниками, пишет "Газета.Ru".

Однако второй вариант не всегда выгоден, так как оплата отпускных выше при меньшем количестве рабочих дней в месяце.

Поскольку пока представлен только проект календаря, возможны изменения, но если он останется в нынешнем виде, июль станет самым выгодным месяцем для отпуска благодаря 23 рабочим дням. 

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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