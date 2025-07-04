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Скрытые правила: почему стоимость обучения в вузах резко вырастает

Министерство науки контролирует стоимость обучения в вузах: подробности
1:17
Экономика

Министерство науки и высшего образования осуществляет контроль за стоимостью обучения в вузах, несмотря на то, что сами учебные заведения имеют право самостоятельно устанавливать цены на свои программы. Об этом рассказал заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя недавние сообщения о значительном росте платы за обучение в некоторых российских университетах.

Усталость
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Усталость

По словам Афанасьева, ведомство внимательно следит за соблюдением нормативных требований, чтобы исключить возможные нарушения. Он уточнил, что цены на обучение формируются, прежде всего, исходя из уровня спроса на образовательные услуги.

При этом стоимость платного обучения не может быть ниже уровня государственного бюджетного финансирования, а в отношении второго и последующих курсов рост цен ограничен темпом инфляции.

Заместитель министра также отметил, что чрезмерно завышенные расценки могут негативно сказаться на привлекательности вузов для будущих студентов, что чревато снижением количества поступающих, пишет РИА Новости.

Таким образом, Министерство стремится сохранить баланс между финансовыми возможностями учебных заведений и доступностью образования для абитуриентов.

Уточнения

Вы́сшее уче́бное заведе́ние (сокращённо — вуз) — образовательное учреждение, осуществляющее подготовку высококвалифицированных кадров с высшим образованием. В некоторых странах к высшей школе могут причисляться любые учебные заведения, готовящие специалистов на базе среднего общего образования.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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