Крупнейшая хакерская атака на бразильскую финансовую систему — похищено до 1 млрд реалов

Крупная хакерская атака в Бразилии: похищены миллиарды реалов

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник, 1 июля, в Бразилии произошла крупная хакерская атака на технологическую компанию, которая обслуживает финансовые учреждения. В результате злоумышленники получили доступ к резервным счетам пяти банков в Центральном банке и похитили средства на сумму от 400 миллионов до 1 миллиарда бразильских реалов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хакер в маске и перчатках с ноутбуком

Резервные счета используются для переводов между банками и для обязательных депозитов, которые финансовые учреждения хранят в Центральном банке. Поставщик технологических услуг C&M Software, чьи системы были взломаны, подключает банки к национальной платежной системе, включая систему Pix.

В официальном заявлении C&M подчеркнула, что стала жертвой преступного действия с использованием украденных учетных данных, но критически важные системы компании остались работоспособными.

Одним из пострадавших является банк BMP, который уже принял меры для покрытия украденных средств. По словам представителей BMP, ни один клиент не пострадал, а компания продолжает работу в обычном режиме с повышенной безопасностью.

В тот же день преступники пытались конвертировать похищенные деньги в криптовалюты, однако некоторые обменные платформы заблокировали подозрительные транзакции.

Расследованием занимаются Центральный банк, Гражданская полиция Сан-Паулу и Федеральная полиция. Пока официальных комментариев от Центробанка по этому делу нет.

Уточнения

Ха́кер — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).



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