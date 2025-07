Обновление флота F-35: когда Британия получит самолеты нового поколения?

Планы по обновлению парка F-35 Великобритании и сроки их реализации

Министр обороны Великобритании подробно рассказал о новых планах по обновлению парка истребителей F-35, однако конкретных сроков поставок полного флота в 138 самолетов пока нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Выступая в Комитете по обороне, министр Хили сообщил, что в следующем транше планируется заказать 27 самолетов, среди которых 12 будут моделями F-35A, заменяющими 12 ранее запланированных F-35B. Поставка новых F-35A ожидается до конца этого десятилетия.

Это решение связано с изменениями в ядерной политике страны и усилением роли Великобритании в ядерном бремени НАТО. Вариант F-35A, как отметил министр, будет примерно на 20% дешевле, чем F-35B, что влияет на распределение бюджета и промышленности, в частности на компанию Rolls-Royce, которая производит уникальные компоненты для F-35B.

Также министр подчеркнул, что все самолеты F-35 включают британское содержание, независимо от варианта. В будущем решение о составе флота и дальнейших закупках будет приниматься в рамках плана оборонных инвестиций.

Заместитель начальника штаба обороны генерал Дама Шэрон Несмит уточнила, что F-35A будут в основном использоваться для учебных целей, что снизит расходы на подготовку пилотов без ущерба для боевых возможностей.

Депутаты выразили обеспокоенность по поводу неопределенности в будущей структуре флота и возможных проблем с самостоятельным развертыванием новых F-35A без поддержки.

В целом цель сохранить флот из 138 самолетов F-35 остаётся в силе, однако эта программа рассчитана на несколько десятилетий — с поставками, распределенными до 2050-х годов.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



