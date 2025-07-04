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Льготный лизинг: 649 мусоровозов ждут поставки для борьбы с отходами в вашем регионе

649 мусоровозов готовы к лизингу для улучшения системы ТКО в регионах
2:57
Экономика

В рамках новой программы льготного лизинга, региональные операторы подали запросы на приобретение 649 мусоровозов.

Сортировка мусора
Фото: freepik.com by lexamer is licensed under Free More info
Сортировка мусора

Эта информация была представлена на заседании штаба, посвященного организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Пресс-служба РЭО сообщает, что заседание проходило в Координационном центре Правительства.

Дмитрий Патрушев отметил, что с 2025 года введена в действие программа льготного лизинга, нацеленная на обновление парка мусоровозной техники в регионах. Финансирование, выделенное на текущий год, позволит обеспечить поставку около 1200 машин.

На данный момент заключены контракты на 71 мусоровоз общей стоимостью 732 млн рублей. При этом около 60% составляют машины на базе КамАЗ, а оставшиеся 40% — на базе МАЗа (Беларусь). Основными поставщиками выступают Ряжский АРЗ и ПК Коммаш. В лизинг уже передано 49 единиц техники. Наибольшую активность в использовании льготных условий проявили Иркутская и Ростовская области, Краснодарский край и Башкирия.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, программа льготного лизинга позволяет решать проблему нехватки специализированной техники в регионах. Получено 113 заявок из 26 регионов на закупку 649 машин, что составляет половину от запланированного количества на 2025 год. Рассмотрение заявок происходит оперативно. Совместная работа с РЭО и Росагролизингом обеспечивает контроль над ситуацией и сроками поставки. Ожидается увеличение числа заявок к осени.

Буцаев также сообщил, что в 20 регионах сохраняется дефицит техники для вывоза ТКО. Для улучшения ситуации необходимо приобрести еще 763 мусоровоза.

В то же время, Республика Тыва и Смоленская область смогли улучшить свои показатели, полностью выполнив план закупок за счет собственных средств, без использования льготного лизинга.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) создан в 2019 году для построения эффективной системы обращения с ТКО. С 2025 года реализуется нацпроект "Экологическое благополучие" с целью создания экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется сортировать 100% ТКО, сократить захоронение отходов до 50% и вовлечь не менее 25% вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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