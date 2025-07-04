Право на риск для бизнеса: поправки в законодательстве, которые уже сегодня могут поменять векторы

Право на риск: какую защиту получат добросовестные предприниматели

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра экономического развития Максим Колесников поделился информацией о механизме реализации "права на риск", закрепленного в Законе о технологической политике.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двое бизнесменов жмут руки

Право на риск уже давно существует в законодательстве, однако ранее оно относилось к научной сфере. Теперь же, оно распространяется на технологических предпринимателей, действующих добросовестно и стремящихся к достижению поставленной цели.

При этом компания должна соблюдать все необходимые внутренние процедуры. Если, несмотря на это, из-за изначальной неопределенности, результат не был достигнут или его объем оказался меньше ожидаемого, это не должно считаться проблемой. Именно для таких ситуаций и предусмотрено право на риск.

Иными словами, оно предназначено для честных предпринимателей, которые искренне стремились к успеху и делали все возможное для его достижения.

Различные факторы могут повлиять на результат, включая несоответствие технологии ожиданиям. Механизм реализации будет осуществляться через специализированную межведомственную группу, включающую представителей силовых структур. Компании смогут обратиться в эту комиссию для рассмотрения вопроса и вынесения решения о применении права на риск, подчеркнул Колесников в интервью РГ.

Уточнения

Риск (от лат. resecō «отсекать» или др.-греч. ῥιζικόν «опасность», от др.-греч. ῥιζικόν, досл.«утёс» — как предмет опаски для мореплавателя) — сочетание (с точки зрения вычисления — произведение) вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.





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