Какую пенсию получают лётчики-испытатели: непривычно огромная сумма!

Средняя пенсия лётчиков-испытателей: сумма впечатляет

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации, предоставленной Социальным фондом РФ, к 1 апреля текущего года средняя ежемесячная пенсия российских летчиков-испытателей превысила 160 тысяч рублей. Фактически, она достигла отметки в 163 120 рублей.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Юлия Кузьмина, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "Русские витязи" на открытии международной выставки вооружений LIMA 2017 в Малайзии.

Отмечается, что по сравнению с началом года, когда были произведены предыдущие выплаты, размер средней пенсии увеличился приблизительно на 13 тысяч рублей.

Интересно, что у работающих пенсионеров из числа летчиков-испытателей средняя пенсия несколько ниже и составляет 151 034 рубля, в то время как неработающие пенсионеры этой категории получают в среднем 167 107 рублей.

Ранее, опираясь на данные Социального фонда, РИА Новости сообщало, что общее количество пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года превысило 40,9 миллионов человек.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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