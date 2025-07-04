Как Erebor планирует революционизировать кредитование крипто-компаний — все детали!

Крипто-банк Erebor: чем поражает его команда инвесторов?

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации от инсайдеров, финтех-компания Erebor, цифровой банк, нацеленный на обслуживание стартапов и компаний, работающих с криптовалютой, планирует привлечь финансирование в размере не менее 225 миллионов долларов, что позволит оценить компанию в 2 миллиарда долларов. Название банка созвучно с названием обанкротившегося банка Silicon Valley Bank.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

В инвестиционном раунде участвуют Founders Fund, венчурный фонд под управлением сооснователя Palantir Питера Тиля, и 8VC, возглавляемый другим соучредителем Palantir, Джо Лонсдейлом. Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщают, что процесс привлечения средств еще не завершен, и финальные детали могут быть скорректированы.

Как и другие проекты Лаки, Лонсдейла и Тиля, Erebor заимствует название из произведений Дж. Р.Р. Толкина "Властелин колец". В книге Эребор — это Одинокая гора, место, известное своими богатствами и сокровищами.

Стартап подал заявку на получение банковской лицензии в США, чтобы осуществлять деятельность в качестве регулируемого банка. В документах, ознакомление с которыми предоставила компания Business Insider, говорится о планах банка предоставлять кредиты стартапам и крипто-компаниям под залог криптовалюты.

Основателем Erebor является Палмер Лаки. Джейкоб Хиршман, ранее работавший в Circle, компании, выпускающей стейблкоины, и Оуэн Рапапорт, соучредитель приобретенной компании Aer Compliance, будут руководить банком в должности со-генеральных директоров. Майк Хагедорн, ранее занимавший пост финансового директора Valley National Bank, займет должность президента стартапа.

Уточнения

Стейблкойн или стейблкоин (от англ. stable — стабильный, coin — монета) — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, принудительно привязывая их цену к обычным валютам или котировкам биржевых товаров (золота, зерна, нефти).





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