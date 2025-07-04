Платформенные войны: что стоит за инициативой крупных ритейлеров?

Крупные магазины просят о лимите на скидки: важные детали о платформенной экономике

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупные игроки розничного рынка, как офлайн, так и онлайн, обратились с совместной петицией к высокопоставленным чиновникам: заместителю главы администрации президента Максиму Орешкину, премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

В своем обращении они просят внести коррективы в финальную версию законопроекта, регулирующего платформенную экономику. Информацию об этом РБК предоставил источник, знакомый с ситуацией на рынке, а представители компаний, подписавших документ, подтвердили его содержание и отправку.

Среди подписантов — руководители ведущих розничных сетей, таких как X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Mercury Retail Holding (сети "Бристоль" и "Красное & Белое"), а также крупнейшие сети магазинов электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо" и ДНС, и группа компаний "Детский мир". В сфере онлайн-торговли инициативу поддержали "Яндекс Маркет", Lamoda, онлайн-гипермаркет "ВсеИнструменты.ру" и сервис доставки еды "Купер" (ранее известный как "СберМаркет"). Ранее эти компании не проявляли открытой поддержки ограничений на скидки.

Основное требование, содержащееся в обращении, заключается в установлении лимита на объем средств, который компания может направить на скидки в течение года. Предлагается ограничить его 10% от общего оборота товаров на платформе за предыдущий год.

Ранее, в феврале, представители офлайн-розницы выражали обеспокоенность чрезмерно низкими ценами на маркетплейсах и предлагали установить аналогичное ограничение на скидки, финансируемые за счет площадок. Авторы письма утверждают, что неограниченная возможность финансировать скидки приведет к монополизации торгового рынка, вытеснению с него продавцов и производителей, а также к общему росту цен.

Также предлагается ускорить принятие закона, установив срок 1 марта 2026 года. Ранее планировалось перенести дату вступления в силу на год вперед, чтобы дать платформам время на адаптацию.

В обращении также отмечается, что текущая редакция законопроекта не содержит прямого требования к платформам проверять маркировку товаров. Авторы письма предлагают ужесточить требования к маркировке и осуществлять ее проверку во всех системах доставки.

Кроме того, они просят установить ответственность цифровых платформ при торговле продовольственными товарами по договорам поставки, мотивируя это тем, что интернет-площадки, действуя на одном рынке с торговыми сетями и имея дело с теми же поставщиками и потребителями, не несут тех же ограничений, которые предусмотрены для торговых сетей законом о торговле.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.