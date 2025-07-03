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Спад на рынке: какие регионы показали падение цен на недвижимость в июне?

Анализ рынка: цены на квартиры в некоторых регионах снизились
3:36
Экономика

В первые месяцы 2025 года наблюдался устойчивый рост цен на недвижимость в большинстве российских городов.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Вплоть до мая лишь единичные города демонстрировали снижение: в феврале их было три, в марте — один, в апреле — два, а в мае — снова один. Однако в июне ситуация претерпела изменения.

Июнь 2025 года стал переломным, впервые с начала года отметившим снижение цен на жилье в ряде городов. По данным, представленным "РБК Недвижимости" руководителем направления "Бизнес IT-решения в жилой недвижимости" группы SRG Максимом Русаковым, отрицательная динамика коснулась 13 из 50 исследованных городов, в то время как в мае снижение наблюдалось только в одном. Несмотря на это, эксперт подчеркивает, что говорить о формировании стабильного нисходящего тренда пока преждевременно.

По словам Русакова, в начале года почти повсеместно наблюдался стабильный рост цен, и дальнейшая динамика будет зависеть от рыночной ситуации в ближайшие месяцы.

Традиционно, июль и август характеризуются сезонным снижением спроса в связи с отпускным периодом. Это, как правило, приводит к уменьшению активности на рынке, снижению количества сделок, незначительной динамике цен и увеличению скидок при реальных торгах, отметил представитель SRG. Существенное оживление рынка возможно лишь при условии снижения ставок по ипотеке и депозитам, в противном случае для большинства потенциальных покупателей приобретение жилья остается отложенным решением.

Аналитики "Яндекс Недвижимости" в июне также констатировали стагнацию цен на вторичном рынке в городах-миллионниках. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в этих городах осталась на уровне мая, составив 142 тыс. руб.

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров связал это с традиционным летним затишьем на рынке недвижимости. В условиях высоких ипотечных ставок большая часть сделок совершается с небольшим объемом заемных средств, что замедляет обновление базы предложений. По данным "Яндекс Недвижимости", самое значительное снижение цен на вторичное жилье за месяц зафиксировано в Краснодаре (-1,4%).

По данным SRG, наибольшее снижение цен в июне наблюдалось в Твери (1,5%, до 99,4 тыс. руб. за кв. м). Второе место занял Саратов, где стоимость вторичного жилья уменьшилась на 1,3%, до 100,8 тыс. руб. за кв. м. Замыкает тройку лидеров Магнитогорск, где цены снизились в среднем на 1,2%, до 79,4 тыс. руб. за кв. м. В пятерку городов с наибольшим снижением цен также вошли Киров (-1,1%) и Волгоград (-0,9%). Москва разделила десятое место по снижению цен (-0,2%) с Санкт-Петербургом и Пензой, где средняя цена квадратного метра составила 357,7 тыс. руб., согласно РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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