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Брянская область: уникальный картофельный рай, который кормит страну — секреты урожайности в цифрах

Никто не ожидал: 153 миллиарда рублей от агропрома в Брянской области — что стоит за цифрами
1:11
Экономика

Брянская область является одним из ведущих регионов в стране по объемам промышленного производства картофеля. Каждый седьмой килограмм картофеля в России производится именно здесь.

Брянский вокзал
Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Брянский вокзал

В дополнение к этому Брянская область демонстрирует высокие показатели урожайности зерновых культур. В регионе производится примерно 1/13 часть всего объема кукурузы в стране и 1/15 часть рапса. В прошлом году производство мяса достигло 660 тысяч тонн.

Кроме того, в области реализуется инновационный проект по культивированию опийного мака, ориентированный на создание анальгетиков для системы здравоохранения. Общий объем производства продукции агропромышленного комплекса в Брянской области в 2024 году достиг 153 миллиардов рублей, что втрое превышает показатель предыдущего года.

Эти данные были озвучены на встрече губернатора Брянской области Александра Богомаза с Натальей Агаповой, председателем Профсоюза работников агропромышленного комплекса России, пишет ИА "Светич".

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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