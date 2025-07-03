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Картам с истекшим сроком действия может скоро прийти конец: узнайте, что замышляет ЦБ!

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1:31
Экономика

В Центральном банке планируют установить лимит на срок действия банковских карт, чей срок годности истек, о чем сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в рамках Финансового конгресса в Санкт-Петербурге. 

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

По ее словам, временное продление действия карт было совместным решением с участниками рынка, принятым в ответ на сложившиеся обстоятельства, чтобы обеспечить непрерывность использования платежных инструментов.

Однако, по мере того как банки активно заменяют карты с истекшим сроком действия, их доля в общем объеме снижается. В настоящее время ЦБ рассматривает возможность ограничения этого срока в рамках усилий по борьбе с мошенническими операциями, поскольку срок действия карты является важным элементом защиты.

Бакина подчеркнула, что необходимость в продлении срока действия карт в текущих условиях практически отпала, учитывая незначительное количество оставшихся карт. О предстоящем ограничении будет объявлено заблаговременно, чтобы дать банкам возможность завершить обслуживание карт с истекающим сроком действия, пишет РБК.

Ранее Сергей Панин, лидер направления по разработке техстандартов, информировал о планах по ограничению некоторых операций по картам "Мир" с истекшим сроком действия. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято до февраля 2026 года.

Уточнения

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты. В России и во всём мире основным бизнесом системы является выпуск банковских карт, обработка платежей между банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки, банками‑эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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