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Температура воды зашкаливает: как аномальная жара перекрывает ядерные реакторы Европы

Лето без света: высокая температура воды влияет на работы АЭС в Европе
1:43
Экономика

Рекордная жара в Европе приводит к повышению температуры речной воды, что вынуждает некоторые атомные электростанции останавливать свои реакторы.

атомная станция
Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
атомная станция

В воскресенье операторы отключили один из реакторов на атомной электростанции "Гольфек" на юге Франции, так как температура воды в реке Гаронна могла превысить 28 градусов Цельсия.

Атомная электростанция Безнау в Швейцарии также отключила один из своих реакторов, а затем и второй, из-за высокой температуры воды в реке Ааре. Оба завода используют речную воду для охлаждения реакторов, и правила требуют сокращать выработку энергии, когда температура воды становится слишком высокой, чтобы защитить окружающую среду.

Компания Axpo, оператор завода в Безнау, подчеркнула важность предотвращения чрезмерного нагрева речной воды, чтобы не наносить вред флоре и фауне. В течение нескольких дней температура воды превышала 25 градусов Цельсия.

Другие ядерные реакторы, такие как на АЭС "Бюже" во Франции, также сократили выработку электроэнергии. На этой неделе температура в Европе регулярно превышала 38 градусов Цельсия, но синоптики ожидают улучшения к выходным.

Большинство реакторов в США и Европе были построены в 60-80-х годах и не учитывают изменения климата. К 2050 году, согласно отчету французского административного суда Cour des Comptes, потери электроэнергии из-за отключений, связанных с климатом, могут увеличиться в три-четыре раза, пишет nytimes.

Уточнения

Фло́ра (лат. flora) в ботанике — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории («флора России») или на территории с определёнными условиями («флора болот») в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи .

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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