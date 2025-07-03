87% россиян требуют проверок азербайджанского бизнеса: что скрывается за результатами опроса?

Реакция россиян на заявления из Баку: 87% за проверки азербайджанского бизнеса

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ответ на недружественные заявления из Баку 87% участников опроса EADaily считают, что российским властям следует начать масштабные проверки азербайджанского бизнеса, включая рынки.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

На втором месте по популярности оказался вариант "Перестать устанавливать памятники Гейдару Алиеву" с 4% голосов. Около 3% выбрали варианты "Выразить озабоченность", "Вызвать посла и вручить ноту" и "Ничего не предпринимать".

Интересно, что именно эти непопулярные ответы были выбраны российскими властями в качестве реакции на действия Баку. Опрос проводился с 30 июня по 3 июля 2025 года, в нем участвовали 10 029 человек.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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