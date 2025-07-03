В ответ на недружественные заявления из Баку 87% участников опроса EADaily считают, что российским властям следует начать масштабные проверки азербайджанского бизнеса, включая рынки.
На втором месте по популярности оказался вариант "Перестать устанавливать памятники Гейдару Алиеву" с 4% голосов. Около 3% выбрали варианты "Выразить озабоченность", "Вызвать посла и вручить ноту" и "Ничего не предпринимать".
Интересно, что именно эти непопулярные ответы были выбраны российскими властями в качестве реакции на действия Баку. Опрос проводился с 30 июня по 3 июля 2025 года, в нем участвовали 10 029 человек.
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.