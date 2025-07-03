Пивоваренный рейтинг шокирует: российские компании обошли Германию!

Германия теряет лидирующие позиции в пивоварении: Россия поднялась в мировом рейтинге

Россия обошла Германию в рейтинге крупнейших пивоваренных компаний на фоне банкротств немецких фирм.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

В этом году в Германии количество банкротств достигло рекорда — почти 12 тысяч. В то время как российские пивоваренные компании, наоборот, поднялись в рейтинге.

Политолог Айке Хамер отметил, что производство пива стало дорогостоящим из-за цен на сырье и качество, а маржа сильно снизилась, что делает массовое производство убыточным. Из шести оставшихся немецких пивоварен большинство потеряли в объемах, кроме Bitburger, который показал небольшой рост. Российская "Балтика" смогла обойти некоторые немецкие бренды, не прибегая к традициям пивоварения ФРГ, пишут Известия.

Камаль Лебедев, исполнительный директор объединения участников пивобезалкогольного рынка, добавил, что признание российских активов на международном уровне говорит о легитимности их присутствия на рынке.

Ораз Дурдыев, президент "Объединенных пивоварен", подтвердил, что российские производители уверенно конкурируют с зарубежными брендами, а Вячеслав Мамонтов из Ассоциации производителей пива подчеркнул, что российские компании занимают ведущие позиции в мировом рейтинге.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.





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