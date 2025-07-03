Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша спина скажет спасибо: как 2-3 минуты разминки каждый час могут спасти ваше здоровье
Солнце, пляж и тайны природы: 5 прекрасных мест Шотландии
Канье Уэст и Гитлер: Селим Бенсаад жестко призывает к изучению истории
От негодования до смеха: шеф сети «Горбуфеты» раскрывает секреты работы с клиентами
Калибровка ИИ для точного генерации SQL-запросов — продвинутые подходы от ученых
Укрепляем живот с помощью 5 уникальных упражнений — никаких традиционных движений!
Погода в Москве: как первая жара 30 градусов изменит жизнь горожан?
Три способа улучшить структуру почвы без химических удобрений
Как правильно чистить фильтр посудомоечной машины: 7 шагов к безопасности

Пивоваренный рейтинг шокирует: российские компании обошли Германию!

Германия теряет лидирующие позиции в пивоварении: Россия поднялась в мировом рейтинге
Экономика

Россия обошла Германию в рейтинге крупнейших пивоваренных компаний на фоне банкротств немецких фирм.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

В этом году в Германии количество банкротств достигло рекорда — почти 12 тысяч. В то время как российские пивоваренные компании, наоборот, поднялись в рейтинге.

Политолог Айке Хамер отметил, что производство пива стало дорогостоящим из-за цен на сырье и качество, а маржа сильно снизилась, что делает массовое производство убыточным. Из шести оставшихся немецких пивоварен большинство потеряли в объемах, кроме Bitburger, который показал небольшой рост. Российская "Балтика" смогла обойти некоторые немецкие бренды, не прибегая к традициям пивоварения ФРГ, пишут Известия.

Камаль Лебедев, исполнительный директор объединения участников пивобезалкогольного рынка, добавил, что признание российских активов на международном уровне говорит о легитимности их присутствия на рынке.

Ораз Дурдыев, президент "Объединенных пивоварен", подтвердил, что российские производители уверенно конкурируют с зарубежными брендами, а Вячеслав Мамонтов из Ассоциации производителей пива подчеркнул, что российские компании занимают ведущие позиции в мировом рейтинге.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать
Авто
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать Аудио 
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Чистота - залог безопасности: 4 простых правила, чтобы предотвратить муравьиную армию
Когда ваше тело начнет меняться: реальные сроки и советы без паники
Прожиточный минимум Фриске: сколько нужно для жизни в Москве
Не выбрасывайте мини-юбки с оборками: вот как правильно за ними ухаживать
Секрет стройности: 9 продуктов, которые помогут есть досыта и худеть
МИД России предупреждает: Азербайджан становится небезопасным для туристов
Когда высунутый язык у кошки становится признаком болезни — советы ветеринара
Когда высокие обороты полезны: особенности ухода за двигателем
Перепады температуры и горечь огурцов: что делать?
Пирожки с секретом: открытые кулинарные советы для начинающих
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.