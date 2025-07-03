Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД России предупреждает: Азербайджан становится небезопасным для туристов
Когда высунутый язык у кошки становится признаком болезни — советы ветеринара
Когда высокие обороты полезны: особенности ухода за двигателем
Перепады температуры и горечь огурцов: что делать?
Пирожки с секретом: открытые кулинарные советы для начинающих
Секрет производства графена из древесины – революция в науке
Адвокат Жорин объяснил, как Сергею Жукову вернуть права на свои песни
Простые укладки для золотистого блонда: как создать легкий и живой образ
Нержавеющая сталь и здоровье: почему важно отказываться от антипригарных покрытий?

Тарифы на такси в Тюмени могут взлететь до 500 рублей: авто с российскими комплектующими

Теперь только отечественные машины в такси? Тарифы взлетят
1:40
Экономика

В марте 2026 года в России вступит в силу закон, который изменит правила работы такси. Теперь перевозчики будут обязаны использовать автомобили с определенной долей локализации, что подразумевает наличие российских комплектующих.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Это сделано для поддержки отечественного автопрома и уменьшения зависимости от импортных машин.

Однако у участников рынка есть опасения. Перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси, ещё разрабатывается, но в основном это будут модели "АвтоВАЗа", УАЗ и китайские бренды, производимые в России. Иностранные марки, привычные таксистам, окажутся под ограничением, пишет nashgorod.ru.

Эксперты прогнозируют, что если требования останутся прежними, цены на такси в Тюмени могут вырасти на 30-40%. Это связано с тем, что многие водители не смогут позволить себе новые автомобили, что приведет к дефициту транспорта и росту тарифов.

Таксисты уже ощущают изменения: отечественные машины часто дороже и хуже по качеству. Некоторые водители могут уйти в "тень", чтобы избежать налогов и не покупать дорогие машины, что создаёт дополнительные риски для пассажиров.

Сейчас средняя стоимость поездки в Тюмени составляет около 355 рублей, и ожидается, что после вступления закона она может возрасти до 400-500 рублей. Это ударит по карману жителей, особенно тех, кто часто пользуется такси, а также может снизить качество обслуживания.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат
Авто
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат Аудио 
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать
Авто
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать Аудио 
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Авто
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Подорожание рыночных овощей: какие растения пострадают больше всего
Курс на новые технологии: Microsoft сокращает 9000 работников на фоне роста конкуренции
Обманчивые привычки в фитнесе: как ваши старания могут работать против вас
Как всего за 10 минут в день вернуть вашу кошку к жизни
Этот витаминный клад: крыжовник как секрет счастья и долголетия!
Покупка автомобиля: 49% женщин меняют подход к выбору подержанных авто
Новые горизонты для золота: чему учат данные UBS о центробанках?
Новые меры контроля за гидами: какие штрафы грозят непрофессионалам?
Почему ваша бутылка воды в машине — это бомба замедленного действия
Максим Галкин* показал вечно молодую Аллу Пугачёву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.