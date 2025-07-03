Тарифы на такси в Тюмени могут взлететь до 500 рублей: авто с российскими комплектующими

Теперь только отечественные машины в такси? Тарифы взлетят

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте 2026 года в России вступит в силу закон, который изменит правила работы такси. Теперь перевозчики будут обязаны использовать автомобили с определенной долей локализации, что подразумевает наличие российских комплектующих.

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ такси, ночная поездка

Это сделано для поддержки отечественного автопрома и уменьшения зависимости от импортных машин.

Однако у участников рынка есть опасения. Перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси, ещё разрабатывается, но в основном это будут модели "АвтоВАЗа", УАЗ и китайские бренды, производимые в России. Иностранные марки, привычные таксистам, окажутся под ограничением, пишет nashgorod.ru.

Эксперты прогнозируют, что если требования останутся прежними, цены на такси в Тюмени могут вырасти на 30-40%. Это связано с тем, что многие водители не смогут позволить себе новые автомобили, что приведет к дефициту транспорта и росту тарифов.

Таксисты уже ощущают изменения: отечественные машины часто дороже и хуже по качеству. Некоторые водители могут уйти в "тень", чтобы избежать налогов и не покупать дорогие машины, что создаёт дополнительные риски для пассажиров.

Сейчас средняя стоимость поездки в Тюмени составляет около 355 рублей, и ожидается, что после вступления закона она может возрасти до 400-500 рублей. Это ударит по карману жителей, особенно тех, кто часто пользуется такси, а также может снизить качество обслуживания.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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