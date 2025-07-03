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Изменения в Microsoft: 9000 сотрудников уволят

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1:31
Экономика

В начале июля Microsoft сообщила о намерении сократить штат примерно на 4%, что эквивалентно около 9000 рабочих мест. Объявленные увольнения выделяются своим масштабом.

Microsoft
Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Microsoft

Это обусловлено стремлением Microsoft сократить расходы, чтобы компенсировать значительные инвестиции в сферу искусственного интеллекта.

Компания планирует заменить часть сотрудников отдела продаж, часто называемых "специалистами", на "инженеров по решениям". Предполагается, что новые специалисты смогут демонстрировать клиентам практические примеры работы продуктов на более ранних этапах процесса продаж.

Кроме того, планируется расширить географию найма продавцов за пределами штаб-квартиры для увеличения числа специалистов, работающих непосредственно с клиентами на местах.

Данные изменения связаны с отзывами клиентов, которые отмечали излишнее количество контактов с различными представителями отдела продаж до получения доступа к техническим деталям и демонстрациям.

"Клиентам важно, чтобы Microsoft как можно скорее предоставила доступ к техническим экспертам, — отметил один из источников. — Нам нужны более технически подкованные специалисты на более ранних этапах взаимодействия".

Эти перемены происходят на фоне усиления конкуренции Microsoft с OpenAI и Google, что вынуждает компанию пересматривать стратегию продаж, передает Business Insider.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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