Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки сбегают: главная ошибка владельцев
Судьба диаспор в России: как народные избранники планируют решить вопрос
Как выбрать дачу в Подмосковье: удобство, цена и риски
Как превратить дачу в грибной рай: советы от миколога
Бюджетный способ борьбы со слизнями: как защитить грядки всего за даром
Лимфодренажный массаж для идеального состояния кожи: 3 причины попробовать
Рита Ора сама сделала предложение Тайке Вайтити: я опустилась на колено
Микроскопические вредители: почему купание в озёрах может быть опасно
Проверка фитнес-браслетов: как ошибки могут повлиять на ваше здоровье

МС-21 подорожал на 65%: что делать авиаперевозчикам

Рост на 65% за два года: как пересмотр цен на МС-21 изменит авиаиндустрию
1:46
Экономика

Департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ уведомил авиакомпании и предприятия авиационной отрасли о пересмотренных ценах на российские самолеты, запланированные к поставке в 2026 году.

Пассажирский самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пассажирский самолёт МС-21-300

Стоимость МС-21 увеличилась на 65% за два года, достигнув 7,6 млрд рублей. Цена Ил-114-300 теперь составляет до 2,6 млрд рублей, а "Байкала" — от 315 до 320 млн рублей. Это представляет собой рост на 45-70% по сравнению с ценами 2023 года.

Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) поручено разработать совместно с авиаперевозчиками варианты операционного и финансового лизинга этих самолетов. По мнению ГТЛК, при текущей стоимости воздушных судов экономически обоснованная арендная ставка возможна только при условии полного финансирования из Фонда национального благосостояния.

Представители "Ростеха" заявили, что с увеличением объемов производства самолетов их стоимость будет заметно снижаться, пишут Известия.

Ранее стало известно, что опытный экземпляр самолета МС-21, разработанного ПАО "Яковлев" (входящим в ОАК Госкорпорации Ростех) и оснащенного российскими системами и агрегатами, приступил к этапу сертификационных испытаний. Первый полет в рамках программы состоялся на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском, где было протестировано оборудование радиосвязи.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Как выбрать дачу в Подмосковье: удобство, цена и риски
Рост на 65% за два года: как пересмотр цен на МС-21 изменит авиаиндустрию
Как превратить дачу в грибной рай: советы от миколога
Бюджетный способ борьбы со слизнями: как защитить грядки всего за даром
Лимфодренажный массаж для идеального состояния кожи: 3 причины попробовать
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту
Рита Ора сама сделала предложение Тайке Вайтити: я опустилась на колено
Микроскопические вредители: почему купание в озёрах может быть опасно
Проверка фитнес-браслетов: как ошибки могут повлиять на ваше здоровье
Туроператор TUI отказал: что делать, если отпуск превращается в кошмар?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.