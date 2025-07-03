МС-21 подорожал на 65%: что делать авиаперевозчикам

Рост на 65% за два года: как пересмотр цен на МС-21 изменит авиаиндустрию

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ уведомил авиакомпании и предприятия авиационной отрасли о пересмотренных ценах на российские самолеты, запланированные к поставке в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Стоимость МС-21 увеличилась на 65% за два года, достигнув 7,6 млрд рублей. Цена Ил-114-300 теперь составляет до 2,6 млрд рублей, а "Байкала" — от 315 до 320 млн рублей. Это представляет собой рост на 45-70% по сравнению с ценами 2023 года.

Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) поручено разработать совместно с авиаперевозчиками варианты операционного и финансового лизинга этих самолетов. По мнению ГТЛК, при текущей стоимости воздушных судов экономически обоснованная арендная ставка возможна только при условии полного финансирования из Фонда национального благосостояния.

Представители "Ростеха" заявили, что с увеличением объемов производства самолетов их стоимость будет заметно снижаться, пишут Известия.

Ранее стало известно, что опытный экземпляр самолета МС-21, разработанного ПАО "Яковлев" (входящим в ОАК Госкорпорации Ростех) и оснащенного российскими системами и агрегатами, приступил к этапу сертификационных испытаний. Первый полет в рамках программы состоялся на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском, где было протестировано оборудование радиосвязи.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.



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