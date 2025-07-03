Банки требуют 10 лет без кредитов для банкротов: кто защитит добросовестных граждан

Банкротам больше не помогут: банки требуют 10 лет без кредитов

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банковское сообщество выступает за ужесточение условий кредитования для лиц, прошедших процедуру банкротства.

Фото: freepik.com by wirestock Мужчина считает

Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Государственную Думу с предложением увеличить срок, в течение которого банкротам будет запрещено брать кредиты, с пяти до десяти лет. АРБ отмечает, что участились случаи мошеннического использования процедуры банкротства с целью получения кредитов без намерения их возвращать, пишут Известия.

Однако, предлагаемое ужесточение противоречит государственной политике, направленной на упрощение процедуры банкротства, которая является важным социальным механизмом. Она позволяет гражданам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, начать новую жизнь, освободившись от долгового бремени.

В связи с этим, возникает вопрос о том, как усилить контроль за процедурой банкротства, не ущемляя права добросовестных граждан, и какие преимущества получат банки от ужесточения правил.

Как отметили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, предложение АРБ о 10-летнем сроке является значительным.

В ассоциации подчеркнули, что за такой длительный период жизнь человека может сильно измениться, поэтому лишать его доступа к банковским продуктам на такой срок нецелесообразно. Подобная инициатива может негативно сказаться на тех, кто временно столкнулся с финансовыми трудностями и не мог вовремя погашать кредиты. В связи с этим, к принятию данного предложения следует подходить с осторожностью, чтобы не нанести ущерб важному социальному механизму, который только начал свою работу.

Дмитрий Зикрацкий, директор юридического департамента криптоброкера Cifra Markets, отметил, что банки уже используют юридические (кредиты под залог или поручительство) и экономические (формирование резервов и повышенные ставки) инструменты для борьбы с недобросовестным кредитованием.

По мнению Кирилла Малиновского из Банка ДОМ.РФ, более важным является усиление контроля над компаниями, которые активно предлагают гражданам упрощенную процедуру банкротства с гарантированным списанием долгов.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.





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