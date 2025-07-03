Грядет новый урожай: что делать с 40 тысячами гектолитров непроданного вина?

Ситуация в Пьемонте критическая: 40 тысяч гектолитров вина Barbera d'Asti остаются непроданными!

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Пьемонте ситуация с винодельческим сектором становится критической: от 70 до 90 тысяч гектолитров вина, в основном красных сортов — Барбера и Дольчетто, — остаются непроданными в подвалах региона.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Эта тревожная статистика была озвучена на недавней встрече представителей региональных властей, винных консорциумов и торговых организаций в Турине.

Особенно остро стоит проблема с Barbera d'Asti, где около 40 тысяч гектолитров продукции не нашли покупателей. Падение спроса фиксируют и на розлив других известных сортов, включая белые и игристые вина. Консорциум Asti отмечает спад продаж на 12% в сравнении с прошлым годом.

Почему ситуация осложняется?

Приближается новый урожай, и если не удастся продать текущие запасы, регион столкнется с серьезными проблемами хранения и логистики. При этом в Пьемонте исключают применение экстренной перегонки (дистилляции), считая эту меру неэффективной и опасной для имиджа винодельческой традиции, пишет fanpage.it.

Как планируют выходить из кризиса?

Региональные власти и отраслевые эксперты делают ставку на трехлетнюю программу, направленную на системные и стратегические решения. Среди предложенных мер — увеличение квоты использования пьемонтского вина в рецептуре Vermouth di Torino, ограничения на посадку новых виноградников и стимулирование развития хозяйств, управляемых молодыми фермерами.

Как отметил советник по сельскому хозяйству Паоло Бонджоанни, ситуация требует осторожного подхода и балансировки между краткосрочными тактическими решениями и долгосрочными стратегиями, чтобы сохранить конкурентоспособность пьемонтского винодельческого сектора.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.



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