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Секретный кошелёк Сатоши: кто и зачем отправляет деньги на заброшенный адрес?

Криптовалютный памятник: почему на кошелёк Сатоши пришёл $20 000?
1:52
Экономика

Старый кошелёк Сатоши ожил… но только с одной стороны. 30 июня на один из самых известных биткойн-адресов — предполагаемый кошелёк создателя первой криптовалюты — поступил перевод на $20 000.

Биткоин на клавиатуре
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биткоин на клавиатуре

Этот адрес с 2011 года хранит около 117 миллиардов долларов в BTC и ни разу не проявлял активности. В криптосообществе он давно стал чем-то вроде цифрового мавзолея — никто не тратит с него средства, но время от времени кто-то "жертвует" на него свои.

Зачем это делают?

Причины таких переводов остаются загадкой. Одни считают, что это простые ошибки: кто-то случайно вводит адрес при выводе средств с биржи. Другие — что это своеобразный способ отдать дань уважения исчезнувшему создателю криптовалютной эпохи. В этом смысле, кошелёк превращается в виртуальный памятник, куда несут "цифровые цветы", пишет boingboing.net.

И это не первый случай. В криптоархиве сохранились и другие подобные переводы:

  • в феврале 2025 года на адрес пришло $200 000,
  • в 2024-м — $1,17 млн, крупнейшее пожертвование на этот адрес за всю историю,
  • ранее поступали и меньшие суммы — $67 790 и $41 670 в предыдущие годы.

Что произойдёт с этими деньгами?

С высокой долей вероятности — ничего. Средства на кошельке недоступны без приватных ключей, и если Накамото действительно исчез — эти миллиарды навсегда останутся запертыми. Однако каждое новое пополнение вновь поднимает вопрос: жив ли он? И если да — зачем до сих пор молчит?

Уточнения

Сато́си Накамо́то (англ. Satoshi Nakamoto) — псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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