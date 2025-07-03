Секретный кошелёк Сатоши: кто и зачем отправляет деньги на заброшенный адрес?

Старый кошелёк Сатоши ожил… но только с одной стороны. 30 июня на один из самых известных биткойн-адресов — предполагаемый кошелёк создателя первой криптовалюты — поступил перевод на $20 000.
Этот адрес с 2011 года хранит около 117 миллиардов долларов в BTC и ни разу не проявлял активности. В криптосообществе он давно стал чем-то вроде цифрового мавзолея — никто не тратит с него средства, но время от времени кто-то "жертвует" на него свои.
Причины таких переводов остаются загадкой. Одни считают, что это простые ошибки: кто-то случайно вводит адрес при выводе средств с биржи. Другие — что это своеобразный способ отдать дань уважения исчезнувшему создателю криптовалютной эпохи. В этом смысле, кошелёк превращается в виртуальный памятник, куда несут "цифровые цветы", пишет boingboing.net.
И это не первый случай. В криптоархиве сохранились и другие подобные переводы:
С высокой долей вероятности — ничего. Средства на кошельке недоступны без приватных ключей, и если Накамото действительно исчез — эти миллиарды навсегда останутся запертыми. Однако каждое новое пополнение вновь поднимает вопрос: жив ли он? И если да — зачем до сих пор молчит?
Сато́си Накамо́то (англ. Satoshi Nakamoto) — псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.
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