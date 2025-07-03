Кошмар на море: количество потерянных контейнеров в 2023 году возросло в 2,6 раза — что с этим делать?

В 2023 году в море потеряно 1566 контейнеров — в 2,6 раза больше, чем в 2022

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году количество контейнеров, потерянных в море, увеличилось в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Если в 2022 году было зафиксировано 661 потерянный контейнер, то в 2023 году их число достигло 1 566. Эти данные предоставлены Всемирным советом судоходства (WSC), который представляет крупнейшие мировые судоходные компании.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Контейнеровоз

Причины потерь

Основной причиной потерь контейнеров являются неблагоприятные погодные условия, особенно в Тихом океане. Сильные штормы и высокие волны могут привести к тому, что контейнеры смываются с палубы судов. Кроме того, неправильная укладка и крепление грузов, а также технические неисправности судов могут способствовать потерям.

Последствия для окружающей среды

Потерянные контейнеры представляют серьезную угрозу для морской экосистемы. Они могут содержать опасные вещества, которые при попадании в воду наносят вред морской флоре и фауне. Кроме того, контейнеры, дрейфующие в океане, представляют опасность для других судов.

Меры по предотвращению потерь

В ответ на увеличение потерь контейнеров, WSC разработал план действий, включающий:

Улучшение методов крепления контейнеров на судах.

Разработку новых технологий для отслеживания и предотвращения потерь.

Сотрудничество с международными организациями для стандартизации процедур безопасности.

Эти меры направлены на снижение количества потерянных контейнеров и минимизацию их воздействия на окружающую среду.

Уточнения

ISO-Конте́йнер — стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки с одного транспортного средства на другое.



Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



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