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Конец эпохи: Банк Англии отказывается от исторических фигур на банкнотах

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2:11
Экономика

Впервые за полвека Банк Англии собирается полностью изменить дизайн британских банкнот. Но на этот раз — с учётом мнения граждан. Любой желающий может предложить тему, которая появится на купюрах в следующей серии.

Банкнота Банка Англии
Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкнота Банка Англии

Главный кассир банка Виктория Клеланд заявила: банкноты — это не просто платёжное средство, а "маленькие произведения искусства" и отражение национальной идентичности. Обновление дизайна, по её словам, должно быть "устойчивым и не вызывающим споров", но при этом — смелым и вдохновляющим.

Что может заменить исторических личностей?

С 1970-х годов на британских банкнотах изображают великих исторических фигур: от Шекспира до Тьюринга. Сегодня же Банк Англии рассматривает альтернативные темы, среди которых:

  • природа и животные Британии, включая ландшафты, флору и фауну;
  • архитектура и знаковые достопримечательности;
  • культурные символы: еда, кино, спорт, литература;
  • инновации и технологии;
  • ключевые исторические события и общественные движения.

Переход к таким темам — не новый шаг. Банкноты Шотландии и Северной Ирландии уже украшают выдры, а евро показывают архитектурные стили. Некоторые страны идут ещё дальше — например, розовая пятирублёвая купюра Бермудских островов, украшенная марлином и бабочками, была признана одной из самых красивых в мире, напоминает bbc.co.uk.

Обратная связь открыта до конца июля

Общественные консультации проводятся до конца месяца: свои предложения можно отправить онлайн через сайт Банка Англии или по почте. Кстати, вариант вроде "Ноти МакНотфейс" (в духе знаменитого "Боути МакБоутфейса") уже предсказуемо мелькает среди шуточных идей.

Хотя будущее оформление всё ещё может включать выдающихся британцев, банк явно стремится выйти за рамки портретов. Финальное решение примет управляющий Банка Англии.

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании. Столица — Лондон, крупнейший город Великобритании.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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