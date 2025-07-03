Конец эпохи: Банк Англии отказывается от исторических фигур на банкнотах

Впервые за полвека Банк Англии собирается полностью изменить дизайн британских банкнот. Но на этот раз — с учётом мнения граждан. Любой желающий может предложить тему, которая появится на купюрах в следующей серии.
Главный кассир банка Виктория Клеланд заявила: банкноты — это не просто платёжное средство, а "маленькие произведения искусства" и отражение национальной идентичности. Обновление дизайна, по её словам, должно быть "устойчивым и не вызывающим споров", но при этом — смелым и вдохновляющим.
С 1970-х годов на британских банкнотах изображают великих исторических фигур: от Шекспира до Тьюринга. Сегодня же Банк Англии рассматривает альтернативные темы, среди которых:
Переход к таким темам — не новый шаг. Банкноты Шотландии и Северной Ирландии уже украшают выдры, а евро показывают архитектурные стили. Некоторые страны идут ещё дальше — например, розовая пятирублёвая купюра Бермудских островов, украшенная марлином и бабочками, была признана одной из самых красивых в мире, напоминает bbc.co.uk.
Общественные консультации проводятся до конца месяца: свои предложения можно отправить онлайн через сайт Банка Англии или по почте. Кстати, вариант вроде "Ноти МакНотфейс" (в духе знаменитого "Боути МакБоутфейса") уже предсказуемо мелькает среди шуточных идей.
Хотя будущее оформление всё ещё может включать выдающихся британцев, банк явно стремится выйти за рамки портретов. Финальное решение примет управляющий Банка Англии.
А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании. Столица — Лондон, крупнейший город Великобритании.
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