Криптосбережения на автопилоте: Bitstack делает биткоин доступным каждому

Сдачу с кофе — в биткоины: французский стартап покоряет Европу

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Парижская криптокомпания Bitstack всерьёз нацелилась на Европу: с 200 тысячами пользователей и одобрением европейской лицензии MiCA (регламент о криптоактивах), стартап готов предложить альтернативу традиционному банкингу.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Его сооснователь и CEO Александр Рубо не скрывает амбиций: "Мы хотим сделать накопления в биткоине доступными каждому европейцу". Полученная лицензия от французского финансового регулятора AMF открывает Bitstack доступ ко всему рынку ЕС — а значит, и к миллионам потенциальных клиентов.

Bitstack появился в 2022 году, сделав ставку на простоту: пользователь платит, скажем, 2,50 евро за кофе — оставшиеся 50 центов автоматически инвестируются в биткоин. Такой "округлённый" подход к сбережениям оказался не только удобным, но и популярным. По данным компании, пользователи уже накопили криптовалюту на сумму более 200 миллионов евро.

Теперь в планах — банковский счёт с IBAN, дебетовая карта Visa с криптобонусами и полноценный "необанк", но с биткоином в основе. Bitstack рассчитывает стать заметным игроком в криптофинансах нового поколения — и занять нишу между традиционными банками и сложными DeFi-платформами, пишет bfmtv.com.

К слову, стартап стал 46-м обладателем лицензии MiCA в ЕС. Впереди по числу таких лицензий идут Нидерланды, Германия и Мальта, тогда как Франция пока выдала лишь четыре. Но, похоже, именно парижские криптофинансисты одними из первых готовы использовать эти возможности по максимуму.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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