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Мартини за 8000 долларов: как напиток с бриллиантами стал символом роскоши

Что скрыто за ценой в 8000 долларов? Раскрываем секреты самого дорогого коктейля
1:21
Экономика

В Хэмптоне (США) появился новый способ продемонстрировать богатство — выпить мартини за 8000 долларов, украшенное бриллиантами.

Бармен за стойкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Любители роскошных напитков могут попробовать изысканный коктейль в ресторане DOPO La Spiaggia в Саг-Харборе, где его подают на блюде на всеобщее обозрение.

Уникальный напиток, названный "The Rocks on Rocks", представляет собой классический мартини с 5-каратным бриллиантовым теннисным ожерельем от ювелирного дома Jimmy The Rock Diamonds, свисающим с огромного бокала. Основатель бренда Джеймс Роккизано отметил, что Хэмптон всегда был местом для декадентского отдыха, и этот мартини стал символом вечной роскоши.

72-летняя Рита Бертон приехала в Хэмптонс специально, чтобы попробовать этот коктейль, и отметила, что это гораздо веселее, чем просто шоппинг. Она наслаждалась видом на яхт-клуб и была уверена, что любое украшение от ювелира будет прекрасным.

Несмотря на высокую цену, Бертон была рада узнать, что с каждой покупки 1000 долларов жертвуется на благотворительность. Некоторые гости, увидев ее с мартини, даже не заметили бриллиантов и просто посмеялись, когда их спрашивали о новом меню, согласно nypost.

Уточнения

Мартини (коктейль) — популярный коктейль на основе джина и вермута Мартини.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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