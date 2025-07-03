Как социально-экономическая ситуация влияет на потребление пива в США?

Падение объёмов продаж пива Corona: как испаноязычные клиенты меняют рынок США

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Corona сообщает о падении своих продаж, в том числе из-за снижения покупок пива испаноязычными клиентами.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

В отчете компании Constellation Brands за первый квартал выручка от продаж пива составила 2,23 миллиарда долларов, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

Компания отметила, что в штатах с высоким процентом испаноязычного населения наблюдается снижение расходов, так как испаноязычные покупатели составляют около 50% их клиентской базы. Генеральный директор Билл Ньюлендс рассказал, что результаты опроса среди клиентов показали, что более 80% респондентов, как латиноамериканцев, так и представителей других национальностей, обеспокоены социально-экономической ситуацией в США.

Опрос также показал, что покупатели стали реже собираться в группы, как в общественных местах, так и дома, а также меньше покупать в магазинах у дома и на заправках. Ранее в апреле Ньюлендс упоминал, что более половины клиентов латиноамериканского происхождения беспокоятся о изменениях в иммиграционном законодательстве, особенно на фоне жесткой политики Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

В последнем квартале Constellation Brands зафиксировала общее снижение продаж на 6% по сравнению с прошлым годом, выручка составила 2,52 миллиарда долларов. При этом показатели продаж вин и крепких напитков оказались хуже, чем у пива, с падением на 28%, согласно Business Insider.

Уточнения

Иммигра́ция населе́ния (от лат. Immigro — «вселяюсь») — въезд населения одной страны (государства) в другую на временное или постоянное проживание, рассматриваемый по отношению к стране, куда въезжают мигранты.





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