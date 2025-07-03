Как рублю удалось стать самой быстрорастущей валютой мира: секреты за кулисами!

Согласно анализу, основанному на данных с биржевых платформ, российский рубль продемонстрировал наибольший рост по отношению к доллару США среди всех валют мира в первой половине текущего года.
С начала года курс рубля к американской валюте увеличился на 44,7%, что значительно превосходит показатели других валют, занявших лидирующие позиции: венгерский форинт укрепился на 17%, а шведская крона – на 16,5%.
В первую пятерку наиболее устойчивых валют по результатам первого полугодия также вошли чешская крона (15,8%) и исландская крона (15%).
Наихудшие результаты в этом году показывает аргентинское песо, курс которого по отношению к доллару снизился на 13,5%. Схожая динамика наблюдается у турецкой лиры (падение на 11,2%) и ливийского динара (снижение на 9,1%), пишет РИА Новости.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.
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