Как рублю удалось стать самой быстрорастущей валютой мира: секреты за кулисами!

Рубль стал лидером роста среди валют: как это произошло?

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно анализу, основанному на данных с биржевых платформ, российский рубль продемонстрировал наибольший рост по отношению к доллару США среди всех валют мира в первой половине текущего года.

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С начала года курс рубля к американской валюте увеличился на 44,7%, что значительно превосходит показатели других валют, занявших лидирующие позиции: венгерский форинт укрепился на 17%, а шведская крона – на 16,5%.

В первую пятерку наиболее устойчивых валют по результатам первого полугодия также вошли чешская крона (15,8%) и исландская крона (15%).

Наихудшие результаты в этом году показывает аргентинское песо, курс которого по отношению к доллару снизился на 13,5%. Схожая динамика наблюдается у турецкой лиры (падение на 11,2%) и ливийского динара (снижение на 9,1%), пишет РИА Новости.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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