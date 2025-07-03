Банковский сектор в тонусе: как новое решение ЦБ повлияет на автокредиты

На уровне 15%: при каких условиях возможно оживление авторынка

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне Центральный банк впервые снизил ключевую ставку в 2025 году, и бизнес-сообщество восприняло это как сигнал.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автокредит

Ольга Бойко, директор департамента финансовых услуг компании "Рольф", отметила, что снижение стало возможным благодаря мерам ЦБ по борьбе с инфляционными рисками.

По ее словам, уже видны результаты, и это создает позитивный настрой среди экспертов относительно будущих перспектив. Некоторые считают, что на ближайшем заседании регулятора ключевую ставку могут снова снизить, но на более значительное значение. Бойко считает, что для оживления российского рынка и увеличения спроса ставка должна быть снижена до 15% и ниже.

Она также отметила, что большинство банков уже отреагировало на снижение ключевой ставки: ставки по стандартным программам и субсидированным снизились на 1-1.5%. Важным моментом является автокредитование, которое сильно влияет на клиентов и бизнес. Однако на данный момент ключевая ставка все еще высока для активного спроса, и уровень одобрения автокредитов банками значительно снизился по сравнению с 2024 годом, а требования к заемщикам ужесточились.

Эксперт добавила, что если ключевая ставка снизится на 2% в конце июля, это может стимулировать потребительскую активность, согласно РГ.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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