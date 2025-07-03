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Доллар под давлением: эксперты прогнозируют его падение

Эксперты уверены: курс доллара не сможет расти
1:24
Экономика

Аналитики банковского сектора предсказывают дальнейшее снижение курса доллара США по отношению к российскому рублю.

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Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на аналитические данные, ряд финансовых учреждений, включая "Альфа-капитал", "Т-инвестиции", ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, "Цифра брокер", "Финам" и БКС, пересмотрели свои прогнозы в сторону уменьшения стоимости доллара. Предыдущие оценки предполагали, что к концу 2025 года курс американской валюты достигнет 95-110 рублей, однако текущая ситуация показывает, что он уже на 10 рублей ниже этого уровня.

Эксперты отмечают, что в начале текущего года официальный курс доллара превышал 100 рублей, в то время как на 3 июля Центральный банк установил его на уровне 78 рублей. Издание подчеркивает, что текущая тенденция укрепления рубля, вероятно, сохранится в будущем.

Ранее аналитик Дэйн Цеков из Sparebank 1 Markets заявлял, что ослабление доллара продолжится из-за влияния введенных Дональдом Трампом пошлин на ключевые экономические показатели. По его мнению, для укрепления американской валюты необходимо прекращение торговых войн, инициированных президентом США.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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