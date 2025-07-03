Последний шанс: как россияне могут сохранить доходность депозитов в условиях снижения ставок

Ставки по депозитам снижаются: успейте воспользоваться выгодными предложениями!

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение ставок по вкладам уже началось, и у россиян с деньгами осталась последняя возможность выгодно их разместить, рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки. ру Гаянэ Замалеева.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина у ноутбука

Она отметила, что Банк России дал сигнал о том, что при дальнейшем замедлении инфляции ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года она составит 17-18%. Вслед за этим банки тоже будут снижать ставки по депозитам.

Замалеева подчеркнула, что для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Поэтому даже текущие условия вскоре могут показаться весьма привлекательными.

В этой ситуации россиянам с накоплениями стоит поторопиться с фиксацией текущих условий. Она рекомендует использовать лестничную стратегию, разбив средства на несколько депозитов с разными сроками. Это поможет сохранить доходность и иметь свободные деньги на случай изменения ставок, согласно "Прайм".

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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