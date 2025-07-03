Россияне, готовьтесь: налог на доходы по банковским вкладам — расчёты и нюансы

Россияне, внимание! Как не попасть на штраф за налог на доходы по вкладам?

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

До 1 декабря 2025 года россиянам нужно уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом заявил Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ". Налог нужно заплатить, если доход по вкладам превышает необлагаемую сумму.

Эта сумма рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца. В 2024 году ставка составила 21%, что означает, что необлагаемый доход — 210 тысяч рублей. Если у человека несколько вкладов, доходы по ним суммируются.

Заплатить налог можно через личный кабинет "Госуслуг", сайт ФНС, мобильное приложение или в отделении банка. За неуплату налога предусмотрены пени и штрафы.

Также Диашов отметил, что доходы по эскроу-счетам и по рублевым вкладам со ставкой не более 1% в течение года не облагаются налогом, согласно "Прайм".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.