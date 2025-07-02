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Цены на горячие напитки взлетают: какие факторы стоят за этим ростом

В России цены на кофе, чай и какао значительно выросли
Экономика

Анализ данных "Контур.Маркета" и Moneyplace показал, что в течение последнего года в России наблюдался значительный подъем стоимости кофе, чая и какао, сопровождающийся увеличением объемов их онлайн-продаж.

Кофе
Фото: unsplash.com by Nathan Dumlao is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кофе

В среднем по стране цена на какао-порошок подскочила на 31%, достигнув 168 рублей за упаковку весом 185 грамм. Кофе стал дороже на 27%, его цена за 150-граммовую упаковку составила 379 рублей.

Чай также показал рост в цене, хотя и менее выраженный — на 9%.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области цены на какао выросли на 27%, на кофе — на 25%, а на чай — на 15%. Наиболее существенное удорожание кофе отмечено в Москве и Московской области, где его стоимость увеличилась на 47%.

Несмотря на повышение цен, динамика спроса на указанные продукты оказалась различной. Продажи чая через онлайн-платформы взлетели на 81,6%, при этом наибольшей популярностью пользовался листовой и пакетированный чай.

Онлайн-спрос на кофе увеличился практически вдвое — на 87,3%, с акцентом на дрип-пакеты, растворимый и молотый кофе. На маркетплейсах цены на какао и горячий шоколад в среднем выросли на 11%, а спрос на них — на 31%.

В то же время общий розничный спрос на какао снизился на 16%, а на чай — на 17%. Спрос на кофе в обычных магазинах, напротив, вырос на 4%.

Аналитики подчеркивают, что рост цен на кофе на маркетплейсах в среднем соответствовал увеличению цен в розничной торговле — примерно на треть.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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