Гонка зарплат подошла к концу? Что ждёт работников предприятий

По мнению экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, период бурного роста заработных плат в России, получивший название "гонка зарплат", может подойти к концу.
Данный вывод был сделан на основе опроса российских предприятий, который выявил, что компании скорректировали свои планы по увеличению доходов персонала в сторону уменьшения.
Впервые с середины 2022 года баланс планов предприятий относительно зарплат стал отрицательным. Авторы исследования объясняют эту ситуацию замедлением экономического роста в стране, вызванным ужесточением монетарной политики и необходимостью снижения цен на продукцию, что, в свою очередь, оказывает влияние на фонд оплаты труда.
Исследование также зафиксировало сокращение занятости наряду с пересмотром планов по зарплатам. В июне баланс фактических изменений численности персонала показал отрицательную динамику, а ожидания компаний на второй квартал 2025 года также указывают на возможное дальнейшее сокращение штата. По мнению исследователей, данная тенденция начала проявляться еще в марте текущего года.
В то же время, специалисты рынка труда пока не наблюдают массовых увольнений. Они подтверждают сокращение количества размещаемых вакансий, но считают преждевременным говорить о повсеместном уменьшении штата сотрудников, согласно "Ъ".
Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.