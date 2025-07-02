Гонка зарплат подошла к концу? Что ждёт работников предприятий

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, период бурного роста заработных плат в России, получивший название "гонка зарплат", может подойти к концу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Данный вывод был сделан на основе опроса российских предприятий, который выявил, что компании скорректировали свои планы по увеличению доходов персонала в сторону уменьшения.

Впервые с середины 2022 года баланс планов предприятий относительно зарплат стал отрицательным. Авторы исследования объясняют эту ситуацию замедлением экономического роста в стране, вызванным ужесточением монетарной политики и необходимостью снижения цен на продукцию, что, в свою очередь, оказывает влияние на фонд оплаты труда.

Исследование также зафиксировало сокращение занятости наряду с пересмотром планов по зарплатам. В июне баланс фактических изменений численности персонала показал отрицательную динамику, а ожидания компаний на второй квартал 2025 года также указывают на возможное дальнейшее сокращение штата. По мнению исследователей, данная тенденция начала проявляться еще в марте текущего года.

В то же время, специалисты рынка труда пока не наблюдают массовых увольнений. Они подтверждают сокращение количества размещаемых вакансий, но считают преждевременным говорить о повсеместном уменьшении штата сотрудников, согласно "Ъ".

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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