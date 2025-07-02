Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трансферная политика "Интера": Бонни, Шучич и Энрике под руководством Киву
Сергей Миронов обвинил АвтоВАЗ в завышенных ценах и монополии автопрома
Холодец на праздничный стол: новейшие рецепты и советы
Глава ФПБК пришёл в ярость из-за возвращения Манижи в Россию: это абсурд!
Скрытые буквы ночного неба: Влияние на связь и навигацию
Сильные мышцы — слабые связки: 7 ошибок, которые разрушают тело даже у опытных спортсменов
Алсу назвала три тревожных признака в поведении мужчин, которые её отталкивают
Шампунь-убийца локонов: этот компонент в составе вызывает выпадение волос – проверьте свою полочку в ванной
Как менталитет влияет на успех: откройте секреты мышления

Гонка зарплат подошла к концу? Что ждёт работников предприятий

1:32
Экономика

По мнению экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, период бурного роста заработных плат в России, получивший название "гонка зарплат", может подойти к концу.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Данный вывод был сделан на основе опроса российских предприятий, который выявил, что компании скорректировали свои планы по увеличению доходов персонала в сторону уменьшения.

Впервые с середины 2022 года баланс планов предприятий относительно зарплат стал отрицательным. Авторы исследования объясняют эту ситуацию замедлением экономического роста в стране, вызванным ужесточением монетарной политики и необходимостью снижения цен на продукцию, что, в свою очередь, оказывает влияние на фонд оплаты труда.

Исследование также зафиксировало сокращение занятости наряду с пересмотром планов по зарплатам. В июне баланс фактических изменений численности персонала показал отрицательную динамику, а ожидания компаний на второй квартал 2025 года также указывают на возможное дальнейшее сокращение штата. По мнению исследователей, данная тенденция начала проявляться еще в марте текущего года.

В то же время, специалисты рынка труда пока не наблюдают массовых увольнений. Они подтверждают сокращение количества размещаемых вакансий, но считают преждевременным говорить о повсеместном уменьшении штата сотрудников, согласно "Ъ".

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду
Шоу-бизнес
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду Аудио 
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Последние материалы
Как менталитет влияет на успех: откройте секреты мышления
Секреты греческой кухни: что обязательно попробовать на Фолегандросе
Кондиционер против жары: как сохранить прохладу и не переплатить за электричество
Секреты акустической диагностики: как Renault управляет посторонними шумами в автомобилях
Что добавить в тыквенные булочки для разнообразия: 4 неожиданных ингредиента
Межвидовая любовь: есть ли место дружбе в мире животных?
Гонка зарплат подошла к концу? Что ждёт работников предприятий
Опасные пляжи: как избежать ущерба для здоровья на море
Мир в серо-синих тонах: как кошка видит вас на самом деле
183 миллиона лет назад: чем южная Африка поразила океан? Неожиданные последствия вулканов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.