Политическая трещина: как разрыв с Россией может уничтожить экономику Азербайджана

Экономический шок: чего боится Баку в условиях отношений с Москвой?

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эскалация в политических отношениях между Россией и Азербайджаном создает угрозу разрыва экономических связей между двумя государствами.

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Александр Кнобель, руководитель Центра исследований международной торговли при Президентской академии, считает, что в случае такого разрыва Азербайджан окажется в более невыгодном положении. В настоящее время Азербайджан импортирует российскую нефть марки Urals для удовлетворения внутренних потребностей, в то время как собственную нефть Azeri Light экспортирует. Кроме того, Россия является одним из ключевых рынков для азербайджанских овощей и фруктов.

Кнобель отмечает, что в случае дальнейшего обострения геополитической ситуации и прекращения торговли, Баку может потерять не только поставщика и рынок сбыта, но и важного логистического партнера. По его мнению, Россия же столкнется с менее значительными убытками и возможным повышением цен на некоторые товары. Эксперт уверен, что российская сторона сможет компенсировать эти потенциальные потери за счет расширения сотрудничества с другими странами, пишут "Ведомости".

Отношения между двумя странами ухудшились в конце июня после задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в насильственных действиях. В ответ генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью двух задержанных. Вскоре после этого в Баку были задержаны несколько граждан России по обвинению в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. В результате, министерства иностранных дел обеих стран обменялись нотами протеста.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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