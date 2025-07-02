Как ЦБ планирует снижать инфляцию без вреда для экономики — главные слова Набиуллиной

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономическому сектору сейчас предстоит решить непростую задачу: нужно продолжать снижать инфляцию, не допуская переохлаждения экономики, и вернуться к темпам роста.
Она сообщила, что наблюдается замедление деловой активности после высоких темпов роста в 2023-2024 годах. Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики, это может привести к снижению инфляции ниже запланированного уровня, что даст возможность быстрее снижать ключевую ставку, чем ожидалось.
Набиуллина подчеркнула, что российская экономика уже сталкивалась с замедлением после бурного роста, но сейчас это происходит не из-за внешних шоков, а из-за плавного перехода, в котором важно сохранить равновесие.
Она добавила, что нужно достичь сбалансированных темпов роста, при этом выбор заключается в том, будет ли он с высокой или низкой инфляцией, и на это можно повлиять, пишет ТАСС.
Ранее заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин, упомянул о вероятном снижении ключевой ставки более чем на один базисный пункт в понедельник, 30 июня.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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