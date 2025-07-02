Как ЦБ планирует снижать инфляцию без вреда для экономики — главные слова Набиуллиной

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономическому сектору сейчас предстоит решить непростую задачу: нужно продолжать снижать инфляцию, не допуская переохлаждения экономики, и вернуться к темпам роста.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Она сообщила, что наблюдается замедление деловой активности после высоких темпов роста в 2023-2024 годах. Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики, это может привести к снижению инфляции ниже запланированного уровня, что даст возможность быстрее снижать ключевую ставку, чем ожидалось.

Набиуллина подчеркнула, что российская экономика уже сталкивалась с замедлением после бурного роста, но сейчас это происходит не из-за внешних шоков, а из-за плавного перехода, в котором важно сохранить равновесие.

Она добавила, что нужно достичь сбалансированных темпов роста, при этом выбор заключается в том, будет ли он с высокой или низкой инфляцией, и на это можно повлиять, пишет ТАСС.

Ранее заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин, упомянул о вероятном снижении ключевой ставки более чем на один базисный пункт в понедельник, 30 июня.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.