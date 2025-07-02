Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном

30 июня объемы газа, закачиваемого в украинские газовые хранилища, увеличились до 51 миллиона кубометров в сутки. С начала сезона в хранилища было закачано 2,78 миллиарда кубометров, что позволило восстановить запасы до 3,45 миллиарда кубометров активного газа, сообщает EADaily.
Согласно информации от GIE, текущие темпы превышают показатели прошлого года. Тем не менее, текущий объем не только уступает прошлогодним запасам почти на 2 миллиарда кубометров, но и меньше объема невыбираемого буферного газа (4,66 миллиарда кубометров), необходимого для обеспечения безопасной работы хранилищ.
По данным GIE и "Оператора ГТС Украины", основным источником закачиваемого газа остается газ собственной добычи, составляющий не менее 50%. Импорт газа 1 июля увеличился до 27 миллионов кубометров в сутки.
Поставки по "Вертикальному газовому коридору" из Греции, проходящему через Болгарию, Румынию и Молдавию, пока невелики и составляют всего 163 тысячи кубометров в сутки. Увеличенная вдвое мощность польского транзита обеспечила 8 миллионов кубометров вместо ожидаемых 12 миллионов.
При сохранении текущих темпов закачки к началу отопительного сезона в украинских хранилищах будет накоплено не более 8,1 миллиарда кубометров активного газа. Это на 200 миллионов кубометров меньше, чем запасы прошлого года, и на 900 миллионов кубометров меньше, если учесть экстренный импорт в феврале-марте, предпринятый во избежание полного истощения хранилищ.
Очевидно, что у Киева наблюдается дефицит средств. Министр энергетики Герман Геращенко отмечал, что из необходимых 4,5 миллиарда кубометров импортного газа финансово обеспечены закупки лишь 2,9 миллиарда кубометров.
В сложившейся ситуации "Нафтогаз", вероятно, рассчитывает покрыть недостаток за счет зимних закупок газа за рубежом. Несмотря на то, что газ в отопительный сезон традиционно стоит дороже, у национальной компании, по-видимому, нет других альтернатив.
Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.