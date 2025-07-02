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Газовый вызов: Украина пытается избежать катастрофы перед отопительным сезоном

2:30
Экономика

30 июня объемы газа, закачиваемого в украинские газовые хранилища, увеличились до 51 миллиона кубометров в сутки. С начала сезона в хранилища было закачано 2,78 миллиарда кубометров, что позволило восстановить запасы до 3,45 миллиарда кубометров активного газа, сообщает EADaily.

Нафтогаз
Фото: https://www.naftogaz.com/news/grupa-naftogaz-zbilshue-kilkist-operatsiy-iz-zaburyuvannya-bichnyh-stovburiv-sverdlovyn by © НАК «Нафтогаз України», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Нафтогаз

Согласно информации от GIE, текущие темпы превышают показатели прошлого года. Тем не менее, текущий объем не только уступает прошлогодним запасам почти на 2 миллиарда кубометров, но и меньше объема невыбираемого буферного газа (4,66 миллиарда кубометров), необходимого для обеспечения безопасной работы хранилищ.

По данным GIE и "Оператора ГТС Украины", основным источником закачиваемого газа остается газ собственной добычи, составляющий не менее 50%. Импорт газа 1 июля увеличился до 27 миллионов кубометров в сутки.

Поставки по "Вертикальному газовому коридору" из Греции, проходящему через Болгарию, Румынию и Молдавию, пока невелики и составляют всего 163 тысячи кубометров в сутки. Увеличенная вдвое мощность польского транзита обеспечила 8 миллионов кубометров вместо ожидаемых 12 миллионов.

При сохранении текущих темпов закачки к началу отопительного сезона в украинских хранилищах будет накоплено не более 8,1 миллиарда кубометров активного газа. Это на 200 миллионов кубометров меньше, чем запасы прошлого года, и на 900 миллионов кубометров меньше, если учесть экстренный импорт в феврале-марте, предпринятый во избежание полного истощения хранилищ.

Очевидно, что у Киева наблюдается дефицит средств. Министр энергетики Герман Геращенко отмечал, что из необходимых 4,5 миллиарда кубометров импортного газа финансово обеспечены закупки лишь 2,9 миллиарда кубометров.

В сложившейся ситуации "Нафтогаз", вероятно, рассчитывает покрыть недостаток за счет зимних закупок газа за рубежом. Несмотря на то, что газ в отопительный сезон традиционно стоит дороже, у национальной компании, по-видимому, нет других альтернатив.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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