Пенсии под угрозой: демографический кризис стал глобальным вызовом

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В большинстве стран дожить до 65 лет — это всё ещё привилегия, и системы социального обеспечения зависят от растущего числа трудоспособных людей, которые поддерживают иждивенцев, таких как дети и пожилые.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые люди

Когда баланс нарушается, это происходит из-за старения населения, страны сталкиваются с увеличенной нагрузкой на здравоохранение, пенсионные системы и экономическую производительность.

В Монако самая высокая доля пожилых людей — 37% населения. На втором месте Япония, где 30% населения старше 65 лет, что составляет почти 37 миллионов человек. В Европе наблюдается особая ситуация: из 36 стран, входящих в список, 28 находятся в Европе. Италия (25,1%), Германия (23,7%) и Франция (22,4%) — также отмечается высокий процент старения населения.

Растущее число пожилых людей в Европе связано с низким уровнем рождаемости и увеличением продолжительности жизни. Этот демографический сдвиг также влияет на политические и экономические приоритеты, вызывая недовольство среди населения по поводу повышения пенсионного возраста, пишет Zero Hedge.

Уточнения

В российском праве иждиве́нец — физическое лицо, нетрудоспособный человек, чаще всего имеющий группу инвалидности. Иждивенцами не являются временно безработные трудоспособные люди.





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