Не платят зарплату? Вот как вы можете защитить свои права

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юрист Степан Углов из компании "Право-Сити" рассказал о законных способах защиты в ситуации, когда работодатель задерживает зарплату.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

По его словам, работодатель обязан выплачивать неустойку за каждый день задержки в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. Если задержка превышает 15 дней, работник может приостановить работу, уведомив работодателя письменно, и при этом сохранит средний заработок.

Чтобы защитить свои права, работник может направить письменную претензию с требованием выплатить долг и неустойку, а также обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или в суд. Срок исковой давности по таким спорам составляет один год, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Если работодатель продолжает игнорировать выплаты, можно подать заявление в Следственный комитет. Закон предусматривает уголовную ответственность за частичную невыплату более трех месяцев или полную невыплату более двух месяцев, что может привести к уголовному делу по статье 145.1 УК РФ.

Важно помнить, что если работодатель погасит долг в течение двух месяцев после возбуждения дела, он может избежать ответственности.

Юрист подчеркивает, что главное — не бояться отстаивать свои права и фиксировать факты задержки в письменном виде, что поможет вернуть заработанные деньги.

Уточнения

Претензия Притязание (Anspruch): предъявление своих прав на что-либо, кого-либо, требование чего-либо.



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