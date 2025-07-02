Наступает эра Байкала: вот как новые самолёты заменят легендарный Ан-2

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Авиакомпания "Аврора" ожидает поступления первых пяти отечественных самолетов "Байкал" к концу 2026 года.

Фото: Уральский завод гражданской авиации is licensed under Free More info самолет "Байкал"

В общей сложности, авиаперевозчику с Дальнего Востока будет передано десять таких машин. Об этом проинформировал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, сообщает РИА "Новости".

Алиханов уточнил, что в 2026 году планируется завершить сертификацию как нового двигателя ВК-800, так и винта российского производства, предназначенных для установки на "Байкал".

Кроме "Авроры", авиапарк компаний "КрасАвиа" и "Авиасервис" также будет расширен за счет самолетов "Байкал". Эти перевозчики уже достигли предварительных соглашений с изготовителем.

Самолет "Байкал" призван заменить знаменитый Ан-2, известный как "кукурузник". Новые воздушные суда также будут использоваться на региональных авиалиниях.

"Байкал" рассчитан на перевозку девяти пассажиров, его крейсерская скорость достигает 300 км/ч, а максимальная дальность полета составляет 3000 км (при полезной нагрузке в 2 тонны — 1500 км). Для сравнения, крейсерская скорость Ан-2 вдвое ниже.

Производством "Байкала" занимается Уральский завод гражданской авиации. Ранее предприятие заявляло, что стоимость одного самолета не превысит 280 миллионов рублей.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).





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