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113 судов простаивают, тысячи работников без зарплаты: кризис в креветочной индустрии Аргентины

1:47
Экономика

Аргентинская креветочная промышленность столкнулась с беспрецедентным кризисом, вызванным разногласиями между работодателями и профсоюзными организациями.

Вареные креветки
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареные креветки

Более ста морозильных судов (113) простаивают, а около пяти тысяч работников лишились возможности зарабатывать.

Экономические убытки превысили 200 миллионов долларов. Основным камнем преткновения между рыболовецкими предприятиями и профсоюзами стали размеры премиальных выплат рыбакам. Действующая система премирования, основанная на цене креветки в 12 долларов за килограмм (установлена в 2005 году), признана бизнесом нерентабельной в связи с падением мировых цен до 5,5 доллара за килограмм.

Несмотря на частичные договоренности с капитанами судов, профсоюзы, представляющие интересы остальной части экипажей, не желают идти на компромисс, сообщают источники в южноамериканской прессе, на которые ссылается Fishnews.

Кризис особенно сильно ударил по портам Мар-дель-Плата и Пуэрто-Мадрин. В этих городах работники получают лишь базовый оклад в размере 500 тысяч песо (около 415 долларов), что значительно меньше потенциального заработка в 10 миллионов песо (8,3 тысячи долларов) с учетом премиальных.

Профсоюз SOMU настаивает на вмешательстве правительства, предлагая меры, такие как снижение единого сбора за добычу, уменьшение экспортных пошлин, временное освобождение от налогов на топливо и создание специального режима по социальным выплатам. Однако пересмотр формулы расчета премиальных профсоюз категорически отвергает.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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