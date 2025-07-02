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Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей

3:42
Экономика

Газпромбанк подводит итоги за пять лет работы по направлению "Банковское сопровождение контрактов". Общий объем предотвращенных нецелевых расходов по проектам в 2020–2024 годах достиг 400 млрд рублей. Этот показатель отражает экономическую эффективность масштабного применения системы банковского сопровождения контрактов при поставках товаров и проведении строительных работ.

Мост через Вах
Фото: commons.wikimedia.org by Тегорит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мост через Вах

2024 год стал рекордным в части сохранения бюджетов, выделенных на реализацию инвестиционных проектов. Объем предотвращенных Газпромбанком нецелевых расходов за прошлый год превысил 143 млрд рублей, что является максимальным значением за всю историю оказания услуги. Эти средства Газпромбанк сохранил в интересах своих клиентов — заказчиков проектов, генеральных подрядчиков, сделавших выбор в пользу банковского сопровождения контрактов — передового финансового инструмента, используемого для контроля за расходами по всей цепочке кооперации и снижения рисков в проектах.

Недобросовестные исполнители при исполнении договорных обязательств зачастую пытаются вывести деньги за периметр проектов, приобрести на них ценные бумаги, направить выделенное финансирование на цели других проектов и выплату непредусмотренных премий. В общей статистике предотвращенных нецелевых платежей не учитываются отказы в проведении операций по причине технических ошибок и предоставления неполного комплекта документов пользователями услуги.

Газпромбанк сопровождает контракты практически во всех отраслях экономики. Ежедневно сотрудники Банка проводят мониторинг расчетов между участниками исполнения контрактов и экспертизу обосновывающих документов для проведения платежей. Каждый день сметчики, строители и другие профильные специалисты рассматривают тысячи платежных поручений, контролируя целевое использование средств. В 2024 году в интересах заказчиков Банк провел экспертизу почти 5 млн платежей.

Большое внимание Газпромбанк уделяет развитию цифровой экосистемы сервисов банковского сопровождения контрактов. "Интерактивная отчетность", "Риски бизнеса" и другие цифровые сервисы, вшитые в банковское сопровождение, повышают удобство пользователей услуги и являются ценным источником информации для принятия управленческих решений. С ними заказчики уточняют статус исполнения проекта, снижают риски, проверяют надежность контрагентов, заблаговременно узнают о проблемах на разных уровнях кооперации и получают всю необходимую аналитику. В 2024 году в сервисе "Интерактивная отчетность" было сгенерировано более 320 тысяч отчетов.

"Газпромбанк — лидер по объему портфеля контрактов банковского сопровождения среди всех финансовых институтов. Сегодня на банковском сопровождении находится подавляющее большинство значимых для российской экономики инвестпроектов, реализуемых ключевыми инвесторами и корпорациями. За годы работы во всех отраслях и регионах страны мы, без преувеличения, стали виртуозами клиентского опыта. Создавать дополнительный комфорт для успешной реализации инициатив в условиях неопределенности — наша приоритетная задача", — подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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