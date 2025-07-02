Годовой запас за три недели: красноярские речники покорили бурные воды Енисея

В условиях, когда уровень воды в реках достигал критических 28 метров, а течение в порогах требовало тройной тяги вместо привычной двойной, Енисейское речное пароходство успешно завершило одну из сложнейших логистических операций страны.
За три недели интенсивной работы 74 судна доставили более 42 тысяч тонн жизненно важных грузов в отдалённые районы Эвенкии, где отсутствуют альтернативные пути сообщения.
Особенностью навигации-2025 стали экстремальные гидрологические условия — стремительные потоки в узких местах русла вынуждали речников применять нестандартные решения. В наиболее сложных участках приходилось задействовать три судна одновременно: два на буксире и одно на толкании.
Затопленные причалы добавляли сложностей — в некоторых населённых пунктах судам приходилось по 3-4 суток ждать возможности разгрузки, пишет prmira.ru.
Грузопоток, способный обеспечить целый регион:
• 20 300 тонн топлива для электростанций и котельных
• 8 200 тонн сырой нефти с Куюмбинского месторождения
• 2 600 тонн угля для коммунальных нужд
• 500 тонн товаров первой необходимости
Эта уникальная транспортная операция, проводимая только в короткий период весеннего паводка, остаётся единственным способом снабжения десятков населённых пунктов, разбросанных вдоль берегов Подкаменной и Нижней Тунгуски. Успех миссии обеспечили не только специально спроектированные суда, но и многолетний опыт экипажей, знающих каждый поворот этих коварных рек.
Енисе́й (нен Ензя’ ям’, эвенк. Ионэси, южносельк. На́ндыс, Ня́ндысе, сев.-сельк. Пӱ̄л Тяас ӄолд, кет. Хук, хак. Ким суғ, тув. Улуг Хем) — река в Тыве, Хакасии и Красноярском крае, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.