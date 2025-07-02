Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жара наступает, а вы — нет: приём, который переворачивает лето
Секретный тизер фильма Нолана Одиссея утёк в Сеть: что скрывают создатели?
Листья есть, трава есть — а перегноя нет? Вот почему
Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи
Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту
Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей
Болонья завораживает историей и вкусом, но кое-что можно улучить — мнение туристов и предпринимателей
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего
Этот кот не породистый, но соседи завидуют — что в нём оказалось особенного

Годовой запас за три недели: красноярские речники покорили бурные воды Енисея

1:50
Экономика

В условиях, когда уровень воды в реках достигал критических 28 метров, а течение в порогах требовало тройной тяги вместо привычной двойной, Енисейское речное пароходство успешно завершило одну из сложнейших логистических операций страны.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

За три недели интенсивной работы 74 судна доставили более 42 тысяч тонн жизненно важных грузов в отдалённые районы Эвенкии, где отсутствуют альтернативные пути сообщения.

Особенностью навигации-2025 стали экстремальные гидрологические условия — стремительные потоки в узких местах русла вынуждали речников применять нестандартные решения. В наиболее сложных участках приходилось задействовать три судна одновременно: два на буксире и одно на толкании.

Затопленные причалы добавляли сложностей — в некоторых населённых пунктах судам приходилось по 3-4 суток ждать возможности разгрузки, пишет prmira.ru.

Грузопоток, способный обеспечить целый регион:

• 20 300 тонн топлива для электростанций и котельных
• 8 200 тонн сырой нефти с Куюмбинского месторождения
• 2 600 тонн угля для коммунальных нужд
• 500 тонн товаров первой необходимости

Эта уникальная транспортная операция, проводимая только в короткий период весеннего паводка, остаётся единственным способом снабжения десятков населённых пунктов, разбросанных вдоль берегов Подкаменной и Нижней Тунгуски. Успех миссии обеспечили не только специально спроектированные суда, но и многолетний опыт экипажей, знающих каждый поворот этих коварных рек.

Уточнения

Енисе́й (нен Ензя’ ям’, эвенк. Ионэси, южносельк. На́ндыс, Ня́ндысе, сев.-сельк. Пӱ̄л Тяас ӄолд, кет. Хук, хак. Ким суғ, тув. Улуг Хем) — река в Тыве, Хакасии и Красноярском крае, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью
Недвижимость
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью Аудио 
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
США обеспечили ВКС РФ господство в небе над Украиной Любовь Степушова Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
США обеспечили ВКС РФ господство в небе над Украиной
Годовой запас за три недели: красноярские речники покорили бурные воды Енисея
Освобождённое Курахово: как город живёт после трёх месяцев обстрелов
Секретный тизер фильма Нолана Одиссея утёк в Сеть: что скрывают создатели?
Листья есть, трава есть — а перегноя нет? Вот почему
Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи
Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту
Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей
Болонья завораживает историей и вкусом, но кое-что можно улучить — мнение туристов и предпринимателей
Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.