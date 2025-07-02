Годовой запас за три недели: красноярские речники покорили бурные воды Енисея

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях, когда уровень воды в реках достигал критических 28 метров, а течение в порогах требовало тройной тяги вместо привычной двойной, Енисейское речное пароходство успешно завершило одну из сложнейших логистических операций страны.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

За три недели интенсивной работы 74 судна доставили более 42 тысяч тонн жизненно важных грузов в отдалённые районы Эвенкии, где отсутствуют альтернативные пути сообщения.

Особенностью навигации-2025 стали экстремальные гидрологические условия — стремительные потоки в узких местах русла вынуждали речников применять нестандартные решения. В наиболее сложных участках приходилось задействовать три судна одновременно: два на буксире и одно на толкании.

Затопленные причалы добавляли сложностей — в некоторых населённых пунктах судам приходилось по 3-4 суток ждать возможности разгрузки, пишет prmira.ru.

Грузопоток, способный обеспечить целый регион:

• 20 300 тонн топлива для электростанций и котельных

• 8 200 тонн сырой нефти с Куюмбинского месторождения

• 2 600 тонн угля для коммунальных нужд

• 500 тонн товаров первой необходимости

Эта уникальная транспортная операция, проводимая только в короткий период весеннего паводка, остаётся единственным способом снабжения десятков населённых пунктов, разбросанных вдоль берегов Подкаменной и Нижней Тунгуски. Успех миссии обеспечили не только специально спроектированные суда, но и многолетний опыт экипажей, знающих каждый поворот этих коварных рек.

Уточнения

Енисе́й (нен Ензя’ ям’, эвенк. Ионэси, южносельк. На́ндыс, Ня́ндысе, сев.-сельк. Пӱ̄л Тяас ӄолд, кет. Хук, хак. Ким суғ, тув. Улуг Хем) — река в Тыве, Хакасии и Красноярском крае, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России.



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