Рекордные сокращения: немецкие компании массово увольняют сотрудников

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий рынок труда столкнулся с беспрецедентным вызовом — за первые шесть месяцев 2025 года компании объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников, что стало худшим показателем со времен пандемийного 2020 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Тревожная динамика набирает обороты: если в 2022 году под угрозой увольнения находились 9,6 тысячи работников, то текущие цифры демонстрируют почти четырехкратный рост. Особую тревогу экспертов вызывает концентрация сокращений в промышленном секторе, традиционно считающемся локомотивом немецкой экономики.

Автомобильная отрасль, гордость Германии, оказалась в эпицентре кризиса — такие гиганты, как Porsche и Audi, вместе с девятью ключевыми поставщиками автокомпонентов планируют расстаться с 20,7 тысячи сотрудников.

Эти меры отражают глубинные структурные изменения в промышленности, связанные с переходом на электромобили, последствиями энергетического кризиса и снижением глобального спроса. Нынешняя волна сокращений приближается по масштабам к печальным рекордам 2020 года (48,1 тысячи увольнений) и превосходит показатели периодов мирового финансового (40 тысяч) и европейского долгового кризисов (40,8 тысячи), пишет РИА "Новости".

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км².



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