Санкции не работают: как Россия тайно ввозит запчасти для Boeing и Airbus

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на жесткие санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, российские авиакомпании продолжают получать западные авиационные компоненты через третьи страны.

Фото: Wikimedia Commons by Adrian Pingstone is licensed under Public domain Ryanair Boeing 737

Согласно расследованию финского издания Yle, с февраля 2022 по сентябрь 2024 года в Россию было поставлено более 4 тысяч партий запчастей на сумму около 1 млрд евро. Среди них — двигатели, радарные системы, элементы салона и даже подушки сидений.

Основными транзитными хабами стали ОАЭ, Габон, Китай и Турция, через которые более 360 международных компаний, включая небольшие фирмы с единичными поставками и крупных игроков с сотнями отправок, обеспечили российский авиапарк необходимыми компонентами.

Это позволило поддерживать в эксплуатации около 500 самолетов западного производства, оставшихся в России после разрыва лизинговых соглашений.

Хотя и Airbus, и Boeing официально прекратили поддержку российских авиакомпаний и заявляют о полном соблюдении санкционного режима, обходные схемы продолжают работать.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).



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