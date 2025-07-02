Дубаи делают исторический шаг: с сегодняшнего дня госслужащие переходят на 4-дневную рабочую неделю

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Дубая с 1 июля внедряют революционную систему организации труда для государственных служащих — летний гибкий график продлится до 12 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение Дубай

Это решение стало закономерным продолжением успешного эксперимента 2024 года, когда сокращенную рабочую неделю тестировали в 21 госучреждении. Теперь новая система охватит весь государственный сектор эмирата, предлагая сотрудникам на выбор два варианта работы. Первый предусматривает стандартные восьмичасовые смены с понедельника по четверг с полным выходным в пятницу, второй — семичасовые рабочие дни с укороченной четырехчасовой пятницей.

Инициатива "Наше гибкое лето" уже доказала свою эффективность — прошлогодний пилотный проект показал впечатляющие результаты. Сотрудники, перешедшие на новый график, продемонстрировали рост производительности на 15%, а уровень их удовлетворенности рабочими условиями вырос на 23%.

Особое значение эти изменения приобретают в период летних школьных каникул, позволяя родителям больше времени уделять семьям, пишет timeoutdubai.com.

"Мы создаем систему управления, которая гармонично сочетает эффективность госучреждений и благополучие людей", — подчеркивает Абдулла Али бин Заид Аль Фаласи, руководитель Департамента кадров правительства Дубая.

Хотя пока нововведения касаются только государственного сектора, власти активно призывают частные компании последовать их примеру. Проведенные исследования убедительно доказывают, что гибкий график работы не только повышает лояльность сотрудников, но и способствует разгрузке городской инфраструктуры — в часы пик дорожная нагрузка может сократиться до 30%.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.



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