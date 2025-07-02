34% переплаты: когда банки наконец снизят ставки по потребкредитам?

В то время как Центробанк смягчает денежно-кредитную политику, снижая ключевую ставку, российские банки демонстрируют удивительное нежелание делать кредиты более доступными для населения. Всего шесть из пятнадцати крупнейших банков пошли на незначительное снижение ставок по потребительским кредитам в июне — в среднем всего на 0,7 процентных пункта до 34% годовых. Этот показатель остается запредельно высоким, фактически превращая кредиты в роскошь для большинства россиян.

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Парадоксальность ситуации подчеркивает тот факт, что ставки по вкладам банки снижают гораздо охотнее — средняя доходность шестимесячных депозитов в топ-20 банках уже опустилась ниже 18%. Такой дисбаланс между стоимостью заемных и привлеченных средств позволяет банкам сохранять высокую маржу, но делает кредиты практически недоступными для населения.

Эксперты видят несколько причин такой осторожности кредитных организаций. Во-первых, банки все еще работают с дорогими депозитами, привлеченными в начале года под 20% и выше. Во-вторых, рост просроченной задолженности (до 5,7% в мае) заставляет финансовые институты закладывать дополнительные риски в ставки.

Наконец, неопределенность будущей политики ЦБ — даже после июньского снижения ключевой ставки регулятор оставил возможность ее повышения в случае ухудшения ситуации, пишут Известия.

Финансовые аналитики прогнозируют, что существенного снижения кредитных ставок можно ожидать не раньше второй половины года, когда ЦБ может продолжить смягчение политики. Однако даже в этом случае ставки вряд ли опустятся ниже 25-30%, что сохранит высокую нагрузку на заемщиков. Эта ситуация создает замкнутый круг: дорогие кредиты сдерживают потребительский спрос, что замедляет экономический рост, но одновременно помогает бороться с инфляцией и укрепляет рубль.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.



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