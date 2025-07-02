Россия и Иран против Саудовской Аравии: кто выиграет битву за нефтяной рынок?

В апреле экспортные доходы Саудовской Аравии от нефти сократились до 16,5 миллиардов долларов, что на 21% ниже показателей прошлого года. Это самое значительное падение за последние четыре года, и оно напрямую связано с глобальными изменениями на энергетическом рынке.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Основной причиной снижения стал обвал цен на нефть, спровоцированный двумя ключевыми факторами: решением ОПЕК+ увеличить добычу и объявлением США о повышении тарифов. С начала года стоимость барреля упала на 9%, что особенно ударило по экономике королевства, где нефтяной сектор формирует около 30% бюджета.

Ситуацию усугубляет усиливающаяся конкуренция — Россия и Иран активно предлагают энергоносители по сниженным ценам, перетягивая на себя часть рынка. В этих условиях перед Саудовской Аравией встает сложный выбор: пойти на увеличение добычи для сохранения доходов (что может привести к дальнейшему падению цен) или сократить квоты, рискуя уступить долю рынка.

Эксперты сомневаются, что на предстоящем 6 июля заседании ОПЕК+ Эр-Рияд решится на радикальные меры. Стратегия Vision 2030, направленная на диверсификацию экономики, требует стабильных нефтяных доходов для финансирования масштабных проектов. При текущих ценах бюджет может недополучить 17-20% запланированных поступлений, что ставит под угрозу реализацию многих инициатив, пишет РИА "Новости".

Для смягчения последствий кризиса Саудовская Аравия, вероятно, будет использовать резервы суверенного фонда (оцениваемые в 900 миллиардов долларов) или увеличит госдолг. Однако эти меры носят временный характер — в долгосрочной перспективе королевству придется либо добиваться восстановления цен через ОПЕК+, либо ускорять переход к постнефтяной экономике.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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