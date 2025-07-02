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Ограничены в правах в странах ЕС: как кризис ударил по румынским трудовым мигрантам

1:08
Экономика

Приблизительно четверть из девятнадцати миллионов румынских граждан живет за пределами страны, в основном в Западной Европе, образуя крупнейшую диаспору в ЕС.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Большая часть из них — трудовые мигранты, работающие в сферах, таких как сбор фруктов в Андалусии, уход за пожилыми людьми в Вене и строительство в Брюсселе. В 2023 году они отправили на родину 6,5 миллиардов евро, что составляет почти 3% ВВП Румынии.

Однако правительства принимающих стран часто не обеспечивают равные права, и румыны сталкиваются с эксплуатацией и ограниченным доступом к услугам. Пандемия усугубила ситуацию, лишив многих социальной защиты, а инфляция сократила денежные переводы, пишет The Guardian.

Поэтому неудивительно, что румыны, проживающие за границей, на президентских выборах в Румынии проголосовали не за проевропейского кандидата Никушора Дана, а за евроскептика Джордже Симиона, который не раз заявлял:

"Мы не хотим быть гражданами второго сорта в ЕС".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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