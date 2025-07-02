Промышленность, логистика, торговля: немецкие компании массово сокращают персонал

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2025 года немецкий бизнес заявил о намерениях уволить 37,7 тысячи работников, что является пиковым значением для данного периода со времен начала коронавирусной пандемии.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Такие данные были получены РИА Новости на основе анализа Европейского мониторинга реструктуризаций.

На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к увеличению числа потенциальных увольнений в Германии. Если в первом полугодии 2022 года компании планировали сократить около 9,6 тысячи сотрудников, то к 2025 году эта цифра возросла до 37,7 тысячи.

Это самый высокий показатель с 2020 года, когда компании заявили о планах увольнения рекордного количества работников для первого полугодия — 48,1 тысячи человек. Стоит отметить, что в другие периоды кризисов планы по сокращению штата были сопоставимы с текущим годом: во время глобального финансового кризиса немецкие предприятия планировали уволить 40 тысяч человек, а в период европейского долгового кризиса — 40,8 тысячи человек.

Наибольшее количество сокращений в первом полугодии 2025 года запланировано в промышленном секторе — 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Среди них девять компаний являются поставщиками или производителями автомобилей, включая Porsche и Audi.

Две логистические компании готовятся к увольнению 8,2 тысячи человек, девять торговых организаций — 4,5 тысячи человек, а один банк — 3,3 тысячи. Сокращения в сфере здравоохранения, электроэнергетики, строительства и медиа затронут около тысячи работников.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.