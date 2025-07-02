Промышленность, логистика, торговля: немецкие компании массово сокращают персонал

В первом полугодии 2025 года немецкий бизнес заявил о намерениях уволить 37,7 тысячи работников, что является пиковым значением для данного периода со времен начала коронавирусной пандемии.
Такие данные были получены РИА Новости на основе анализа Европейского мониторинга реструктуризаций.
На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к увеличению числа потенциальных увольнений в Германии. Если в первом полугодии 2022 года компании планировали сократить около 9,6 тысячи сотрудников, то к 2025 году эта цифра возросла до 37,7 тысячи.
Это самый высокий показатель с 2020 года, когда компании заявили о планах увольнения рекордного количества работников для первого полугодия — 48,1 тысячи человек. Стоит отметить, что в другие периоды кризисов планы по сокращению штата были сопоставимы с текущим годом: во время глобального финансового кризиса немецкие предприятия планировали уволить 40 тысяч человек, а в период европейского долгового кризиса — 40,8 тысячи человек.
Наибольшее количество сокращений в первом полугодии 2025 года запланировано в промышленном секторе — 28 компаний намерены уволить 20,7 тысячи человек. Среди них девять компаний являются поставщиками или производителями автомобилей, включая Porsche и Audi.
Две логистические компании готовятся к увольнению 8,2 тысячи человек, девять торговых организаций — 4,5 тысячи человек, а один банк — 3,3 тысячи. Сокращения в сфере здравоохранения, электроэнергетики, строительства и медиа затронут около тысячи работников.
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